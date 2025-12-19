ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Через атаку РФ на Одещині зупинено рух трасою Одеса–Рені

Через обстріл інфраструктури на Одещині змінили маршрути до кордону.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кордон

Кордон / © УНІАН

В Одеській області через російський удар по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух автотрасою Одеса–Рені, що суттєво ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Обмеження руху вплинули на транспортне сполучення в напрямку пунктів пропуску «Паланка — Маяки — Удобне», «Рені — Джурджулешти», «Табаки — Мирне», «Виноградівка — Вулканешти», «Старокозаче — Тудора», «Нові Трояни — Чадир Лунга», «Орлівка — Ісакча», а також «Долинське», «Залізничне», «Лісне», «Серпневе» та «Малоярославець».

Громадян, які в’їжджають в Україну у напрямку Одеси, інформують про наявні обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути. Для оперативного реагування посилено взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова.

У зв’язку з ситуацією водіям радять за можливості обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також «Мамалига» і «Сокиряни» в Чернівецькій області. У пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою вже фіксується зростання транспортного потоку, однак пропуск осіб і транспорту здійснюється із залученням посилених нарядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через російську атаку по Одесі у ніч проти 19 грудня мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie