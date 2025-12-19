Через атаку РФ на Одещині зупинено рух трасою Одеса–Рені

Кордон / © УНІАН

В Одеській області через російський удар по об’єкту інфраструктури поблизу населеного пункту Маяки тимчасово призупинено рух автотрасою Одеса–Рені, що суттєво ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Обмеження руху вплинули на транспортне сполучення в напрямку пунктів пропуску «Паланка — Маяки — Удобне», «Рені — Джурджулешти», «Табаки — Мирне», «Виноградівка — Вулканешти», «Старокозаче — Тудора», «Нові Трояни — Чадир Лунга», «Орлівка — Ісакча», а також «Долинське», «Залізничне», «Лісне», «Серпневе» та «Малоярославець».

Громадян, які в’їжджають в Україну у напрямку Одеси, інформують про наявні обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути. Для оперативного реагування посилено взаємодію з прикордонною поліцією Республіки Молдова.

У зв’язку з ситуацією водіям радять за можливості обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також «Мамалига» і «Сокиряни» в Чернівецькій області. У пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою вже фіксується зростання транспортного потоку, однак пропуск осіб і транспорту здійснюється із залученням посилених нарядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через російську атаку по Одесі у ніч проти 19 грудня мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання.