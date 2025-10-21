- Дата публікації
Через атаку РФ на одному з напрямків затримуються потяги: список рейсів
Окупанти вкотре пошкодили залізничну інфраструктуру.
Через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Низка потягів слідують з затримками.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
За даними компанії, затримуються рейси від станції Плиски (Чернігівська область):
№46 Ужгород - Харків та
№ 113 Харків - Львів
Ці поїзди відправились із затримкою на понад одну годину через заміну локомотивної тяги.
В “УЗ” наголошують, що сталися зміни і у регіональному сполученні. Зокрема, з затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Він прибудемо до кінцевої станції з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.
Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години.
Нагадаємо, вночі росіяни масовано вдарили по об'єктах теплопостачання та енергетики в Чернігівській області. Через “прильоти” обласний центр залишився без світла та водопостачання. Крім того, відключення електрики сталися у населених пунктах на півночі Чернігівщини.