Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Через атаку РФ на одному з напрямків затримуються потяги: список рейсів

Окупанти вкотре пошкодили залізничну інфраструктуру.

Автор публікації
Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Низка потягів слідують з затримками.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

За даними компанії, затримуються рейси від станції Плиски (Чернігівська область):

  • №46 Ужгород - Харків та

  • № 113 Харків - Львів

Ці поїзди відправились із затримкою на понад одну годину через заміну локомотивної тяги.

В “УЗ” наголошують, що сталися зміни і у регіональному сполученні. Зокрема, з затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Він прибудемо до кінцевої станції з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години.

Нагадаємо, вночі росіяни масовано вдарили по об'єктах теплопостачання та енергетики в Чернігівській області. Через “прильоти” обласний центр залишився без світла та водопостачання. Крім того, відключення електрики сталися у населених пунктах на півночі Чернігівщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
