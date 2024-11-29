Через атаку РФ одразу три АЕС України скоротили виробництво електроенергії

Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний крок під час ракетного удару.

Три атомні електростанції України вранці 28 листопада скоротили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру. Ці атаки ще більше поставили під загрозу ядерну безпеку.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний крок, коли на цих трьох станціях лунала сирена про повітряний наліт. Дві розміщені в Україні команди МАГАТЕ були змушені шукати укриття.

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Загалом на українських АЕС, які діють, є дев'ять реакторів. І всі вони знизили потужність. Також відключили від мережі один реактор Рівненської АЕС. Станції продовжували отримувати зовнішню електроенергію, незважаючи на те, що Хмельницький майданчик втратив підключення до двох своїх ліній електропередач.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості у районах з великими ядерними енергетичними об’єктами та іншими об’єктами, від яких вони залежать", – заявив Гроссі.

Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило. Однак, Україна повідомила МАГАТЕ, що удари знову вплинули на електрпідстанції, які станції використовуються як для передавання, так і для отримання електроенергії за межами майданчика.

Зазначається, що ці підстанції, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, зокрема у серпні.

"МАГАТЕ продовжуватиме робити усе від нього залежне, щоб зменшити ризик ядерного інциденту під час цієї трагічної війни", – сказав Гроссі.

В агентстві додали, що АЕС потребують надійного підключення до мережі як для розподілу електроенергії, яку вони виробляють, так і для отримання зовнішньої енергії для охолодження реактора.

Зауважимо, після атаки на енергетику України 17 листопада у Greenpeace повідомили, що російські удари були спрямовані по електричних підстанціях, "важливих для роботи українських атомних станцій". В організації заявили про ймовірність того, що реактори можуть втратити потужність і стати небезпечними.

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