Через атаку РФ по Україні без газу залишилося 18 тисяч людей

Пошкоджений будинок у Прилуках після російської атаки 7 жовтня / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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Унаслідок російського ракетного удару по Прилуках 7 жовтня було пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газопостачання тимчасово залишилися понад 18 тис. мешканців міста.

Про це повідомив очільник «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

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Унаслідок пошкодження газопроводу середнього тиску понад 18 тис. жителів Прилук тимчасово залишилися без газопостачання.

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Наразі на місці працюють бригади «Газмережі». Спеціалісти обстежують мережі та обладнання, аби якомога швидше відновити подавання газу.

Федоренко зазначив, що у будинку, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд, мешкали, зокрема, працівники «Групи Нафтогаз». Наразі відомо про одну загиблу колегу. Рідним і близьким висловили щирі співчуття.

«Триває розбір завалів. Наші місцеві підприємства надають необхідну техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт», — резюмував очільник «Нафтогазу».

Нагадаємо, російська армія завдала масованого ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині, влучивши у житлову п’ятиповерхівку, а також у підприємство і Центр творчості дітей та юнацтва. Через удар, коли люди ще спали, було повністю знищено під’їзд будинку. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких троє дітей, та щонайменше 25 постраждалих. На місці триває розбирання завалів і пошук постраждалих.

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