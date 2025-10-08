- Дата публікації
В одній з областей ускладнено рух поїздів: що відомо про зміни і затримання рейсів
Кілька рейсів, зокрема до Києва, довелося скасувати.
Зранку 8 жовтня внаслідок російських атак ускладненою рух потягів Ніжинського напрямку. Деякі рейси курсують за зміненими маршрутами. Деякі потяги затримуються у дорозі.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Зокрема, через ворожий обстріл потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на дві години.
Зміненим маршрутом курсуватимуть такі поїзди:
№46 Ужгород — Харків,
№113 Харків — Львів,
№786 Київ — Терещенська,
№116 Київ — Суми,
779 Суми — Київ.
787 Терещенська — Київ.
Сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:
№6901 Носівка — Київ (Північна)
№6903 Ніжин — Київ-Волинський
№6907 Ніжин — Київ (Північна)
№6909 Ніжин — Київ (Північна)
№6674 Немішаєве — Святошин
Протягом дня за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:
№895 Конотоп — Фастів
№892/891 Фастів — Славутич
Як повідомлялося, через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному напрямку. У Полтавській області відбулися зміни у русі поїздів. Зокрема, деякі приміські рейси не курсуватимуть.