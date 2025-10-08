ТСН у соціальних мережах

В одній з областей ускладнено рух поїздів: що відомо про зміни і затримання рейсів

Кілька рейсів, зокрема до Києва, довелося скасувати.

Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 8 жовтня внаслідок російських атак ускладненою рух потягів Ніжинського напрямку. Деякі рейси курсують за зміненими маршрутами. Деякі потяги затримуються у дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зокрема, через ворожий обстріл потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на дві години.

Зміненим маршрутом курсуватимуть такі поїзди:

  • №46 Ужгород — Харків,

  • №113 Харків — Львів,

  • №786 Київ — Терещенська,

  • №116 Київ — Суми,

  • 779 Суми — Київ.

  • 787 Терещенська — Київ.

Сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди:

  • №6901 Носівка — Київ (Північна)

  • №6903 Ніжин — Київ-Волинський

  • №6907 Ніжин — Київ (Північна)

  • №6909 Ніжин — Київ (Північна)

  • №6674 Немішаєве — Святошин

Протягом дня за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

  • №895 Конотоп — Фастів

  • №892/891 Фастів — Славутич

Як повідомлялося, через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному напрямку. У Полтавській області відбулися зміни у русі поїздів. Зокрема, деякі приміські рейси не курсуватимуть.

