Через атаку РФ великий обласний центр частково залишився без світла

Відключення світла.

У четвер, 25 вересня, російська армія атакувала у Чернігові об’єкт критичної інфраструктури. Сталися відключення світла. Без електропостачання залишилися тисячі людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та АТ "Чернігівобленерго".

“Сьогодні ворог здійснив атаку на об’єкт критичної інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. Серед людей жертв немає”, - наголосив чиновник.

З його слів, внаслідок російської атаки близько 30 тис. абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Окрім того, у знеструмлених районах знижений тиск в мережах водопостачання.

Наразі електрики організовують відновлювальні роботи. Втім, покращення тиску в мережах водопостачання очікують лише після відновлення електроживлення.

Зауважимо, в обленерго уточнили, що було атаковано об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім Чернігова, вранці постраждало місто Ніжин та частина Ніжинського району. Там без електропостачання опинилося понад 43 тис. абонентів. Частина об’єктів соціальної інфраструктури та побутових споживачів уже перезаживили. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, посеред дня росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова. Росіяни вдарили по місту дронами. Зауважимо, що в Чернігівському районі від 09:53 лунають сирени.

Окрім того, сьогодні зранку росіяни масовано атакували Ніжин. У місті сталося влучання по об’єкту інфраструктури. Зафіксовані “прильоти” близько 14 ударних БпЛА. Потужний обстріл спричинив пожежу.