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Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя
Росіяни продовжують завдавати ударів по українським містам вночі.
Через атаку росіян уночі 1 липня 2025 року сталося займання в одному з районів Запоріжжя.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
На місці працюють екстрені служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.