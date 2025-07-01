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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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261
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Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя

Росіяни продовжують завдавати ударів по українським містам вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа у Запоріжжі

Пожежа у Запоріжжі / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Через атаку росіян уночі 1 липня 2025 року сталося займання в одному з районів Запоріжжя. 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

На місці працюють екстрені служби. 

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

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