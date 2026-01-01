Через атаку Росії є знеструмлення у трьох областях України: що у решті регіонів

Знеструмлення в Україні / © ТСН.ua

Російські дрони у ніч проти 1 січня атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення у Чернігівській області.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Аварійно-відновлювальні роботи не припиняються — енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути електропостачання споживачам.

Наразі в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу, а також погодинні відключення світла для населення.

У Мінерного закликали українців ощадливо користуватися електроенергією протягом дня, особливо вранці та ввечері — у години пікового навантаження. Це допоможе зменшити тиск на енергосистему.

Нагадаємо, під час російської атаки в новорічну ніч на Волині під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури: у Луцьку та Ковельському районі без світла залишилися понад 103 тис. абонентів.

Паралельно ворог атакував і Одещину — за лічені хвилини до настання 2026 року дрони поцілили в енергетичний об’єкт, спричинивши загоряння та перебої з електроживленням стратегічних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.