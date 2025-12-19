Через атаку в частині Одеси немає світла, води і тепла: подробиці

Ліквідація наслідків атаки на Одесу / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку по Одесі у ніч проти 19 грудня мешканці одного з найбільших житлових масивів залишилися без електро-, водо- та теплопостачання. Постраждала людина.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Через чергову масовану атаку в Одесі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкодиласкління у житловій п’ятиповерхівці. Постраждала одна людина.

Внаслідок ворожих ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання.

Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Кіпер наголосив, що усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подавання електроенергії, води та опалення. В Одесі працюють «Пункти незламності».

Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Відомо про одну постраждалу жінку, яку госпіталізували у стані середньої важкості. Комунальні служби працюють над відновленням послуг та оцінюють масштаби руйнувань.