Через атаки на Україну є знеструмлення у кількох областях: по всій країні діють графіки
По всій Україні 31 жовтня запроваджено графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для промисловості.
Через російські атаки дронами по енергооб’єктах України на ранок 31 жовтня сталися нові знеструмлення у кількох областях. Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — йдеться в заяві компанії.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак цього місяця, в усіх регіонах України 31 жовтня діють вимушені обмеження споживання електроенергії.
Протягом доби запроваджено погодинні відключення світла — від 0,5 до 3 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств по всій країні.
Попит на електроенергію залишається високим. Енергетики наголошують: економія світла залишається вкрай важливою. Просять утриматися від використання потужних приладів до кінця доби.
Нагадаємо, «Укренерго» ще днем раніше попереджало, що через критичну ситуацію в енергосистемі 31 жовтня в усіх регіонах держави діятимуть графіки відключення світла протягом усієї доби.
ТСН.ua опублікував інформацію про відключення електроенергії 31 жовтня та графіки за областями.