Через атаки на Україну є знеструмлення у кількох областях: по всій країні діють графіки

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

Через російські атаки дронами по енергооб’єктах України на ранок 31 жовтня сталися нові знеструмлення у кількох областях. Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — йдеться в заяві компанії.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак цього місяця, в усіх регіонах України 31 жовтня діють вимушені обмеження споживання електроенергії.

Протягом доби запроваджено погодинні відключення світла — від 0,5 до 3 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств по всій країні.

Попит на електроенергію залишається високим. Енергетики наголошують: економія світла залишається вкрай важливою. Просять утриматися від використання потужних приладів до кінця доби.

Нагадаємо, «Укренерго» ще днем раніше попереджало, що через критичну ситуацію в енергосистемі 31 жовтня в усіх регіонах держави діятимуть графіки відключення світла протягом усієї доби.

ТСН.ua опублікував інформацію про відключення електроенергії 31 жовтня та графіки за областями.