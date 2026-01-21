Через атаки РФ у 9 областях є проблеми з мобільним зв’язком

Відсутній сигнал / © ТСН

Через масштабні атаки Росії на енергетику дев’яти областей України інфраструктура мобільного оператора «Київстар» на 40–60% залишилася без стабільного електропостачання.

Про це повідомив СЕО компанії Олександр Комаров, передає Інтерфакс-Україна.

«У деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії. Але, в той же час, не працює менше 10% нашої мережі», — сказав він.

За його словами, із загального парку в 16,5 тис. базових станцій через проблеми з електрикою зараз відключено трохи більше тисячі об’єктів. Водночас компанія доклала максимум зусиль для підготовки до критичних сценаріїв.

«Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше», — додав СЕО компанії.

Олександр Комаров також зауважив, що для забезпечення життєдіяльності мережі під час екстрених відключень світла оператор має можливість мобілізувати понад 2 тисячі співробітників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що влада поділилася практичними порадами для українців, як залишатися на зв’язку навіть під час відключень електроенергії.