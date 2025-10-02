ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Через атаки Росії без світла перебувають жителі кількох областей України

Найскладніша ситуація зі світлом — у Сумській та Чернігівській областях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Через атаки російських дронів на ранок 2 жовтня знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація зафіксована у Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомило «Укренерго».

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. У пріоритеті — заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів.

«Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають», — додали в «Укренерго».

Нагадаємо, у Славутичі на Чернігівщині ворожий удар 1 жовтня пошкодив важливі енергетичні об’єкти, що спричинило відключення 307 тис. споживачів. Були запроваджені графіки погодинних відключень світла.

Того ж дня через російські удари по критичній інфраструктурі були частково знеструмлені Конотопський і Шосткинський райони Сумської області.

2 жовтня у Чернігові через ворожу атаку по енергетичній інфраструктурі та знеструмлення зупинили роботу більшість котелень. За низкою адрес припинили подавання гарячої води. У Чернігові діють графіки погодинного відключення світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie