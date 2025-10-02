- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 1 хв
Через атаки Росії без світла перебувають жителі кількох областей України
Найскладніша ситуація зі світлом — у Сумській та Чернігівській областях.
Через атаки російських дронів на ранок 2 жовтня знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація зафіксована у Сумській та Чернігівській областях.
Про це повідомило «Укренерго».
Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. У пріоритеті — заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів.
«Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають», — додали в «Укренерго».
Нагадаємо, у Славутичі на Чернігівщині ворожий удар 1 жовтня пошкодив важливі енергетичні об’єкти, що спричинило відключення 307 тис. споживачів. Були запроваджені графіки погодинних відключень світла.
Того ж дня через російські удари по критичній інфраструктурі були частково знеструмлені Конотопський і Шосткинський райони Сумської області.
2 жовтня у Чернігові через ворожу атаку по енергетичній інфраструктурі та знеструмлення зупинили роботу більшість котелень. За низкою адрес припинили подавання гарячої води. У Чернігові діють графіки погодинного відключення світла.