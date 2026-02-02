Через атаки та негоду Україну накрили відключення світла: де ситуація складна

Відключення світла. / © Associated Press

У низці областей України у понеділок, 2 лютого, застосували аварійні відключення світла через атаки РФ. Ці знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго» і Міністерстві енергетики.

Загалом по всій країні запроваджені погодинні відключення світла. З інформації на сайтах обленерго і ДТЕК відомо, що аварійні та екстрені відключення запровадили у Києві, Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях.

Зазначається, що Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. У Міненерго наголошують, як тільки робота енергосистеми стабілізується, столиця повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення.

Внаслідок атак російських військ на енергетичну інфраструктуру сталися знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах.

Через ожеледь та обмерзання ліній електропередавання повністю або частково були знеструмлені 162 населені пункти на Одещині, Миколаївщині Кіровоградщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Нагадаємо, напередодні обленерго і ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на 2 лютого. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

