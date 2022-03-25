Через блокаду морських портів на Дніпропетровщині шукають нові шляхи постачання для бізнесу – МІУ

Через блокаду морських портів на Дніпропетровщині шукають нові шляхи постачання для бізнесу – МІУ

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков обговорив у Кривому Розі з керівництвом компаній «АрселорМіттал» та «Метінвест» нові шляхи транспортування сировини та експорту готової продукції.

Потреба шукати альтернативні логістичні можливості постачання викликана блокадою морських портів України, повідомив у мережі Facebook Олександр Кубраков.

«Саме в Дніпропетровській області зосереджені одні з найбільших гірничо-металургійних компаній країни», – нагадав він. В умовах війни урядова команда «робить все можливе, щоб українська промисловість працювала, а обсяги експорту вже у найближчій перспективі вийшли на довоєнні показники», – запевнив міністр.

Кубраков відзначив, що є прикрим, коли окремі підприємства з іноземними акціонерами де-факто заморожують власні виробничі потужності. «Топменеджмент, знаходячись за кордоном, робить власні висновки щодо ситуації в країні, та на підставі цього забирає можливість працювати у людей, які знаходяться тут, в Україні», – зазначив міністр інфраструктури.

Водночас він подякував міжнародним партнерам та керівництву області та міст регіону за роботу у вибудовуванні нових логістичних процесів.

«Цього тижня, – проінформував Кубраков, – створено цільову багатонаціональну групу представників залізничної галузі з США та ЄС, яка буде сприяти роботі Укрзалізниці. Група буде працювати над розширенням санкцій проти росії, евакуацією населення, можливістю використання залізниць ЄС та США для транспортування енергоносіїв, відновленням інфраструктури, наданням пільгових умов для української залізниці тощо».

На зустрічі, проведеній міністром інфраструктури, були також обговорені заходи, які дозволять стабілізувати постачання гуманітарної допомоги та харчових продуктів для жителів регіону.

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