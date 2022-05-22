Через бойові дії в Україні залишаються без світла 675 населених пунктів

Через бойові дії в Україні залишаються без світла 675 населених пунктів

Без газопостачання залишаються понад 160 тисяч абонентів.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 18,6 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області — 8,6 тисячі, Харківській – 5,2 тисячі, Одеській – 1,7 тисячі, Запорізькій – 1,3 тисячі, Миколаївській – 1,1 тисячі, Житомирській – 700 споживачам.

Про це інформує Міністерство енергетики у повідомленні у Facebook.

Газопостачання відновлено 360 абонентам. Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.

Станом на 21 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 675 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 672 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 326,2 тисячі споживачів, Луганській – 128,3 тисячі, Харківській — 97 тисяч.

Без газопостачання залишаються понад 160 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій. Першочергові аварійно-відновлювальні роботи в центральному регіоні сьогодні зосереджені на двох лініях 330 кВ та 750 кВ, а у східному - на двох лініях 330 кВ. Продовжується встановлення нових опор, ремонт обривів проводу та огляд ділянок, що залишилися, разом з саперами.

Всі чинні атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію і сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках вітчизняних АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" працюють в повному доступі. Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу зменшили використання природного газу на 10,1%. Об'єкти мережі ПСГ АТ “Укртрансгаз - Оператор газосховищ України” залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі. АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів. Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо не вийде домовитися про ембарго на рівні усього Європейського Союзу.

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