Через демонтований нафтопровід Закарпаття опинилося на межі екологічної катастрофи: фото

Через демонтований нафтопровід Закарпаття опинилося на межі екологічної катастрофи: фото

Ділки приховано закопували у ґрунт небезпечні відходи із цистерн.

Керівництво ТОВ “Прикарпатзахідтранс”, яке спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, звинувачують у масштабному забрудненні та псуванні земель у Закарпатській області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, ще наприкінці 2018 року підприємство самовільно, без жодної дозвільної документації розпочало демонтаж резервної гілки нафтопроводу “Самара – Західний напрямок”. Зокрема, демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу.

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“З метою отримання надприбутків, ділки приховано закопували у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу”, - стверджують в СБУ.

Правоохоронці встановили, що залишками паливно-мастильних матеріалів було забруднено майже 20 тисяч квадратних метрів земель. Частина з них - поблизу місцевого водозабору.

“За висновками експертів, дії зловмисників призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

Колишньому головному інженеру компанії “Прикарпатзахідтранс” повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що в Україні “помирає” ріка Дніпро через забруднення пестицидами, ліками, отрутохімікатами та шкідливими важкими металами.

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