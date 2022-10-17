"Через день, через два буде повномасштабний наступ": окупанти на Херсонщині бояться прориву ЗСУ

ЗАгарбники кажуть, що ЗСУ "тиснуть і тиснуть" їх на Херсонському напрямку.

Військовослужбовець незаконного збройного формування "ЛДНР" на першій лінії фронту Херсонського напрямку розуміє, що очікує на них найближчим часом.

Розмову бойовика з його близькою людиною перехопила розвідка, передає ГУР Міноборони.

Бойовик під час розмови розповів, що українські війська на Херсонському напрямку "тиснуть і тиснуть".

"Ну вчора говорили, що у вас там була розвідка боєм, а от через день, через два буде повномасштабний наступ", - каже жінка до окупанта.

На що бойовик відповів, що вони про це знають.

"Ми на два (відходимо – Ред.), а вони на крок наступають. Ми їх бачимо", - сказав окупант.

Контрнаступ на півдні

ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на півдні, звільняючи українські території. 16 жовтня у Херсонській області ЗСУ знищили два склади боєприпасів російських окупантів.

В ОП повідомили, що ЗСУ уже деокупували понад 60 населених пунктів у Херсонській області. Окупанти так швидко тікали, що покинули цілі арсенали боєприпасів.

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