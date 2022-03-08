Через дії РФ атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет – міністр енергетики України

Через дії РФ атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет – міністр енергетики України

Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації.

Через дії Російської Федерації атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, звертаючись до міжнародних партнерів.

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"Навіть у страшному сні я не міг уявити захоплення Чорнобиля, Запорізької атомної станції, обстріл Харківського фізико-технічного інституту, де розташована дослідна ядерна установка. Але це відбулося", - сказав Галущенко.

За словами міністра, кожного дня з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гіршою за Чорнобиль та Фукусіму разом узятих.

"Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет. Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації. І ви будете знати, хто це зробив – попри фейки та пропаганду. Але вже буде запізно", - зазначив посадовець.

Галущенко закликав міжнародні інституції та організації застосувати всі свої можливості та зусилля, і встановити безполітну зону над Україною – до того, як станеться катастрофа.

Нагадаємо, російські окупанти привезли на Запорізьку АЕС 14 пропагандистів, тож невдовзі варто очікувати на матеріалів про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об'єкта, щоб виправдати ядерний тероризм загарбників.

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