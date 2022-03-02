Через дії російських окупантів Херсонщина опинилася під загрозою екологічної катастрофи

Одне з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабрика "Чорнобаївська" під Херсоном, залишилась без можливості годувати птицю і вивозити готову продукцію. Це призведе до вимирання птиці і неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць.

Через постійні жорстокі обстріли з боку окупантів страждає мирне населення, руйнуються логістичні шляхи для забезпечення життєдіяльності населених пунктів і виробничих об'єктів. 3 млн курей фактично вмирають від голоду через неможливість постачання комбікорму для їх годування. Їх неможливо утилізувати, як неможливо й утилізувати готову продукцію через ведення бойових дій агресором.

Окрім того, в подібній ситуації опинилась і Богодухівська птахофабрика та птахофабрика Охоче на Харківщині, що також входить до складу агрохолдингу "Авангард" (група компаній "Укрлендфармінг"). Окрім того, зараз знеструмлено найбільший в Європі інкубатор в м. Макарів Київської області.

Окрім екологічної небезпеки, зупинка підприємств може призвести і до дефіциту яєць в Україні. Наша група компаній забезпечувала курячими яйцями до 30% ринку України. Зараз ми можемо говорити про фактичну втрату 15% виробництва яєць в країні.

В той же час "Авангард" продовжує підтримувати оборону країни. У координації з Мінагрополітики "Авангард" безкоштовно передає на потреби захисту країни 500 тис. штук яєць свого виробництва. Також група компаній надає паливно-мастильні матеріали та необхідну техніку, зокрема вантажні автомобілі, нашим захисникам. Ми вдячні нашим мужнім і самовідданим воїнам! Ми обов'язково переможемо!