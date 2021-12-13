Через "Дія" можна отримати не лише 1000 грн: хто з українців може отримати 9 000

Через "Дію" виплатять не лише 1000 грн: хто з українців, якщо поспішить, може отримати 9 000

Через "Дію" виплатять не лише 1000 грн: хто з українців, якщо поспішить, може отримати 9 000

Про можливість оформити 1000 гривень за вакцинацію двома дозами вакцини через застосунок “Дія” знає більшість українців. Але в грудні можна буде отримати ще суму в 8000 гривень. Хто може на неї розраховувати — в матеріалі ТСН.ua.

Нова можливість для ФОП, які не отримали виплати

Щоб отримати 8000 гривень, які раніше були обіцяні державою на підтримку ФОП, українці повинні повторно подати документи до 15 грудня включно. Проте мова йде лише про тих підприємців, які вже раніше подавали заяву на грошові виплати, але не отримали їх через надання недостовірної інформації про свій банківський рахунок. Допомога розрахована не лише на ФОП, але й на найманих працівників в роздрібній торгівлі. Єдине виключення: ті, хто займається продажем мотоциклів чи автомобілів.

Щоб оформити 8000 гривень грошової підтримки, потрібно завантажити застосунок “Дія” на свій смартфон, а тоді дотримуватися простої інструкції:

авторизуватися за допомогою онлайн-банкінгу;

обрати розділ “Послуги” — “Отримати допомогу” (при цьому “Дія” автоматично перевірить наявність даних в Реєстрі застрахованих осіб застрахованих осіб ПФ та податкової служби, адже вони повинні відповідали умовам отримання підтримки);

вибрати сферу своєї діяльності;

підтвердити поточне місце роботи;

ввести номер гривневого рахунку в IBAN (отримати гроші можна лише на картку фізичної особи);

очікувати відповіді.

Грошову допомогу для ФОП можна отримати також через портал “Дія” онлайн. Для цього вам необхідно:

зареєструватися чи авторизуватися на порталі, використовуючи електронний підпис або BankID;

обрати розділ “Послуги” — “Одноразова допомога ФОП та найманим співробітникам”;

вибрати сферу діяльності;

підтвердити поточне місце роботи;

ввести номер гривневого рахунку.

1000 гривень за вакцинацію: як отримати і куди можна витратити

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Старт проєкта був запланований на 13 грудня, і спочатку 1000 гривень зможуть отримати лише ті, в кого на смартфоні встановлено застосунок “Дія”. Щоб подати заяву, потрібно зробити всього кілька кліків. При цьому отримають грошову виплату лише ті, кому вже виповнилося 18 років і в кого в “Дія” є зелений сертифікат вакцинації (отримано дві дози).

Інструкція оформлення 1000 гривень в “Дія” досить проста:

потрібно оформити спеціальну картку “єПідтримка” в одному з банків, які є Партнерами проєкту (оформлення безкоштовне);

завантажити застосунок та авторизуватися;

отримати зелений COVID-сертифікат в застосунку “Дія” (паперовий варіант або отриманий на порталі не підходить);

обрати розділ “Послуги” — “єПідтримка”;

вибрати картку, яку ви оформили;

очікуйте зарахування коштів.

Варто зазначити, що кошти будуть доступні для використання лише 4 місяці після їх отримання. Якщо ви не зможете витратити допомогу за цей період, рахунок буде закритий.

На що можна буде витратити 1000 гривень за вакцинацію? Тут доступний лише певний перелік товарів. Наприклад, купити білети в кінотеатр чи на концерт, білети на літак чи інший вид транспорту для подорожей Україною, абонемент в спортивний зал чи придбати книги.

Витратити кошти на щось інше, зняти їх готівкою чи перевести на іншу банківську картку неможливо.