Через ДТП на залізниці на ділянці Знам'янка — Пантіївка сталася затримка поїздів по Україні (список)

Через аварію на залізниці кілька потягів затримуються.

Час затримки може змінюватися.

Про це повідомляють в "Укрзалізниці".

"Через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка — Пантіївка деякі поїзди курсують із запізненням:

№86 Львів — Запоріжжя (+4 год 30 хв);

№76 Київ — Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

№42 Львів — Дніпро (+3 год 10 хв);

№92 Одеса — Харків (+3 год 06 хв);

№80 Київ — Дніпро (+1 год 45 хв);

№7/8 Харків — Одеса (+2 год 25 хв).

Час затримки може змінюватися, просимо вибачення за незручності та докладаємо зусиль, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що що у Рівненській області мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.

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