"Через дурість командування втратили одну БТГ, а може й дві" - у NYT назвали крахом армії РФ бій під Білогорівкою

"Через дурість командування втратили одну БТГ, а може й дві" - у NYT назвали крахом армії РФ бій під Білогорівкою

Під Білогорівкою на Луганщині російські окупанти втратили понад 400 солдатів та 80 одиниць техніки.

ЗСУ вщент розбили окупантів, які встановили понтонну переправу і намагалися форсувати річку Сіверський Донець. Знищення цілого російського батальйону, коли він намагався перетнути річку, є одним із найбільш смертоносних у війні Росії проти України.За оцінками, заснованими на доказах, понад 400 російських солдатів було вбито або поранено.

У виданні The New York Times такі втрати росіян назвали катастрофою.

"В міру того, як масштаби того, що сталося, стають все більш чіткими, катастрофа, схоже, проривається через жорстко контрольовану Кремлем інформаційну бульбашку. Мабуть, найбільш вражаючим є те, що провал російської битви резонує зі словами проросійських військових блогерів — деякі з яких є військовими на передовій — які достовірно публікують у соціальній мережі Telegram заяви про російський успіх та українську боягузтво", - повідомляє видання.

В Інституті вивчення війни в США такі дії російських блогерів вважають такими, що " можуть розпалити в Росії зростаючі сумніви щодо перспектив Росії у цій війні та компетентності російського військового керівництва.

Як повідомлялося, 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець біля Білогорівки, що на сході Луганщини, для оточення українських військ поблизу Рубіжного.

Супутникові знімки показують, що українська артилерія зруйнувала кілька російських понтонних мостів і знищила щільне зосередження російських військ і техніки навколо річки.

Інститут вивчення війни, посилаючись на аналіз, заснований на загальнодоступних знімках, вказав, що могло бути до 485 вбитих або поранених російських солдатів і знищено понад 80 одиниць техніки.

Оскільки новини про втрати на переправі в Білогорівці почали поширюватися, деякі російські блогери, схоже, не стрималися в критиці, на їхню думку, некомпетентного керівництва.

"Я довго мовчав. Останньою краплею, яка переповнила моє терпіння, стали події навколо Білогорівки, де через дурість — наголошую, через дурість російського командування — спалили щонайменше одну батальйонну тактичну групу, можливо, дві", — сказав у відео, опублікованому минулої п’ятниці, Юрій Подоляка, військовий блогер із 2,1 мільйоном підписників у Telegram, зазначивши, що досі уникав критики російських військових.

Пан Подоляка висміяв позицію Кремля про те, що війна йде "за планом". У п’ятихвилинному відео він сказав своїм глядачам, що насправді російській армії катастрофічно не вистачає функціональних безпілотних дронів, обладнання нічного бачення та іншого комплекту.

"Так, я розумію, що на війні не може бути проблем. Але коли три місяці тривають одні й ті ж проблеми, і, здається, нічого не змінюється, то у мене особисто і фактично у мільйонів громадян Російської Федерації починають виникати запитання до цих керівників військової операції", – сказав він.

Інший популярний блогер, який називає Starshe Eddy у Telegram, написав, що той факт, що командири залишили таку частину своїх сил відкритими, є "не ідіотизмом, а прямим саботажем".

"На землі Росія "втратила імпульс" у своїй кампанії із захоплення східного регіону України на Донбасі, йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії. У відомстві заявили, що Москва "тепер, ймовірно, зазнала втрат у третину сухопутних бойових сил, які вона завдала в лютому", - сказав він.

Ще один блогер, Владлен Татарський, повідомив, що наступ Росії на сході просувається повільно не лише через відсутність розвідувальних безпілотників, а й "цих генералів" та їхню тактику.

"Поки ми не отримаємо прізвище військового генія, який зосередив БТГ біля річки, і він не відповість за це публічно, у нас не буде жодних військових реформ", - вважає Татарський.

Західні військові аналітики також вивчали світлини з Білогорівки і стверджують, що спроба переправи продемонструвала приголомшливий брак тактичного сенсу. Вони припустили, що російські командири, відчайдушно прагнучи досягти прогресу, прискорили операцію. Деякі також припускали, що це було відображенням безладу в російських рядах.

Якщо підрахунки про те, що сотні солдатів загинули або отримали поранення, виявляться точними, це буде одним з найсмертоносніших відомих боїв у цій війні.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як вкотре знищили понтонні переправи окупантів у Білогорівці.

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