Через коронавірус діти можуть масово хворіти у 2021-2022 роках: лікарка назвала причину

З початком навчального року захворюваність почне різко підвищуватися, відбудеться масовий потік ГРВІ та інших сезонних захворювань, каже лікарка.

Через коронавірус багато дітей були тривалий час ізольовані, останній рік навчалися дистанційно. Вони не контактували активно один з одним, тому фактично півтора року не зустрічалися з простими вірусами, тож їхній імунітет ослаблений. Зараз же розпочалося традиційне навчання у школах і це може призвести до сплеску захворюваності, зокрема, на грип і ГРВІ.

Про це розповіла "Фактам" педіатриня з Києва, керівниця мережі дитячих клінік Ганна Горбань.

"Існує таке поняття, як набір первинного імунітету. Після багатьох перенесених інфекцій антитіла зберігаються довічно. Але є й інші інфекції, з якими ми зустрічаємося регулярно: парагрип, риновірус, аденовірус. Після них формується не тривалий імунітет, а той, що триває кілька років. І якщо дитина довгий час не зустрічається з тим чи іншим вірусом, то може з легкістю захворіти знову", - поясню лікарка.

Ганна Горбань розповідає, що після хвороби у дитини з'являються захисні антитіла, але після кількох місяців їх рівень знижується. Утім, коли дитина знову зустрінеться з цим вірусом, то перехворіє набагато легше.

Педіатриня каже, що через тривалу ізоляцію багато дітей активно не контактували один з одним, і майже півтора року не зустрічалися з простими вірусами. Через що антитіла у дітей втратились, або ж дуже знизились у той час, як збудники захворювань нікуди не зникли.

"Ці збудники все одно є в популяції, просто їм потрібен ґрунт, щоб швидко розгулятися. А антитіла у дітей втрачені, їх небагато, адже імунітет природним шляхом знизився — циркуляції вірусів не було, і робота імунної системи гальмувалася", - пояснює фахівчиня.

Тому з початком навчального року може початись спалах сезонних захворюваннь, каже лікарка.

"Ми очікуємо, що в майбутньому сезоні відбудеться масовий потік ГРВІ. З початком навчального року захворюваність почне різко підвищуватися. "Піднімуть голову" звичайні респіраторні віруси, які частіше мають сезонний характер і лише в окремих дітей призводять до ускладнень", - сказала Ганна Горбань.

Нагадаємо, лікарка Ганна Горбань також розповіла, що новий штам коронавірусу "Дельта" може спровокувати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний.

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