Через люті морози світла буде менше: «Укренерго» стривожило заявою про суворіші графіки

Відключення світла. / © УНІАН

Зараз в Україні основною загрозою для стабільного електропостачання є обстріли енергетики. Натомість похолодання до 23 градусів морозу саме по собі не є критичним фактором. Втім, відключень світла стане більше.

Про це заявив очільник правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в коментарі «РБК-Україна».

«Зниження температури завжди призводить до збільшення споживання електроенергії, це закономірно. Але не морози, а російські обстріли для нас зараз є основною проблемою», — наголосив він.

Якщо температура повітря на кілька днів знизиться до рівня близько -20 градусів, то для стабілізації енергосистеми і безаварійної роботи можуть бути посилені обмеження.

«Орієнтовно — це плюс одна черга до графіків погодинних відключень», — повідомив Зайченко і додав, що йдеться виключно про прогноз впливу погодних факторів.

За словами Зайченка, станом на початок жовтня 2025-го енергосистема країни була повністю готова до проходження зими — як у частині генерації, так і щодо роботи системи передачі. Втім, масовані удари РФ суттєво погіршили ситуацію та спричинили запровадження вимушених обмежень електропостачання.

Зараз, наголошує керівник «Укренерго», найбільшим ризиком залишаються ймовірні удари РФ по енергетичній інфраструктурі, особливо на тлі сильних морозів.

«Спрогнозувати наслідки російських ударів перед або вже під час суттєвого похолодання — просто неможливо», — додав Зайченко.

Як повідомлялося, за даними синоптиків, сильні снігопади та арктичне похолодання накриють Україну протягом 8-11 січня. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с.

Нагадаємо, енергетичний експерт «Українського інституту майбутнього» Станіслав Ігнатьєв заявив: українцям варто готуватися до того, що графіки відключень діятимуть до кінця зими. З його слів, існують кілька сценаріїв розвитку подій. Найгірший варіант передбачає масовані удари ворога з інтервалом у п’ять днів. У такому разі великі міста, зокрема Київ, ризикують перейти в режим «енергетичних островів».