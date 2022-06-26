Через Маріуполь в західному напрямку сунуть колони ворожої техніки - Андрющенко

У Донецькій області помітили колони ворожої техніки.
Вже кілька днів поспіль авони їдуть через Маріуполь.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Четвертий день поспіль крізь Маріуполь рухаються великі колони військової техникі в західному напрямку. В місті залишається обмежений військовий корпус збедільшого для охорони потенційних віськових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів “переможними” не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту - не найкраща перспектива", - написав Андрющенко.
Нагадаємо, що тимчасово окупований Маріуполь перетворюється на зону бандитизму. У місті процвітає мародерство та пограбування людей похилого віку.
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