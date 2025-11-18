Через масовані обстріли Дніпра пасажирські поїзди вирушили із затримкою

Укрзалізниця

Унаслідок масованих обстрілів Дніпра пасажирські поїзди №31 Запоріжжя – Перемишль та №119 Дніпро – Холм вирушили з міста із затримкою приблизно 2,5 години.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Під час повітряної тривоги пасажири та локомотивні бригади цих поїздів, а також приміського складу №6044 Пʼятихатки – Дніпро, перебували в укритті вокзалу та не постраждали.

За даними «Укрзалізниці», вибуховою хвилею у вагонах і будівлі вокзалу вибито кілька вікон. Частину регіону було знеструмлено, тому для забезпечення руху оперативно задіяли резервні тепловози.

Зараз рух поїздів на напрямках повністю відновлено.

Нагадаємо, раніше ворог атакував регіони України. Зокрема, у Харкові та Сумах лунали вибухи. Перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.