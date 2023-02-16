Через масований обстріл в Україні зросло споживання електроенергії: чи застосують графіки відключень

Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії, кажуть в "Укренерго".

Внаслідок нічної атаки дронами та ракетами споживання електроенергії в України дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем. Утім дефіциту потужності наразі немає, тому немає необхідності обмежувати споживання електроенергії. Але якщо ще зросте споживання, то все ж областях можливе застосування графіків відключення світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні.



В компанії зазначають, що в Україні працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні.

інфографіка / "Укренерго"

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

В "Укренрго" зазначили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. "Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.



Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень ракетних та дронових атак росіян.

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. ППО знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури, оскільки наразі Україна не має вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Львівська область в ніч проти 16 лютого зазнала ракетного удару з боку військ Росії. Три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури, від якого не залежить подача електроенергії на Львівщині.

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