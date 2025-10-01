В одній з областей України запровадили графік відключень світла: що відомо

Відключення світла / © ТСН.ua

На Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.

Про це повідомли у «Чернігівобленерго».

Внаслідок атаки було уражено важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі та миттєве відключення 307 тисяч споживачів у кількох районах області.

Діє Графік погодинного відключення (ГПВ)

Через недостатність наявної потужності енергетики змушені вдатися до крайніх заходів — введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ), який почав діяти з 20:00 1 жовтня.

Ключові деталі Графіка:

Задіяно: Одразу чотири черги.

Принцип: Три години зі світлом через шість годин без світла (3/6).

Додатково: У графіку окремо відмічатиметься час на перепідключення, коли електроенергія буде відключатися та вмикатися.

Енергетики наголошують, що, хоча обсяг обмежень є дуже великим, це тимчасове рішення, необхідне для запобігання ще більшій катастрофі в енергосистемі. Відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах триватимуть цілодобово, з урахуванням безпекової ситуації Споживачів закликають поставитися до введення ГПВ із розумінням.

Перелік адрес, які внесені до груп відключень електроенергії є за посиланням.

Графіка погодинного відключення електропостачання. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Реакція та дія влади

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, вони вже працюють над відновленням електроенергії. Ситуація у області під контролем.

«Лікарні, обʼєкти ЖКГ, заклади соціальної сфери — переходять на генератори. Запас пального є. Підсилюємо, де витрати великі. Транспорт по Чернігову — запускаємо більше автобусів. Слідкуйте за оголошеннями міської ради щодо змін руху», — зазначив начальник ОВА.

Також запевнив, що оператори мобільного зв’язку працюють відповідно до заздалегідь напрацьованих алгоритмів для таких екстрених випадків.

Поліція забезпечує посилене чергування в усіх населених пунктах, де відсутнє електропостачання.

Підприємства задіюють альтернативні джерела живлення для роботи обладнання. У місцях, де потужностей буде недостатньо, організують підвезення питної води.

«Ворог підступний. Ситуація як сьогодні — такий розвиток ми не виключали. Всі служби перейшли на формат роботи, який вже відпрацьований. Ситуація також на контролі в Уряді. Залучаємо додаткові ресурси, де це потрібно», — підсумував начальник ОВА.

