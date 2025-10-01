ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

В одній з областей України запровадили графік відключень світла: що відомо

Після удару 307 тисяч споживачів Чернігівщини відключили від мережі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

На Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.

Про це повідомли у «Чернігівобленерго».

Внаслідок атаки було уражено важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі та миттєве відключення 307 тисяч споживачів у кількох районах області.

Діє Графік погодинного відключення (ГПВ)

Через недостатність наявної потужності енергетики змушені вдатися до крайніх заходів — введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ), який почав діяти з 20:00 1 жовтня.

Ключові деталі Графіка:

  • Задіяно: Одразу чотири черги.

  • Принцип: Три години зі світлом через шість годин без світла (3/6).

  • Додатково: У графіку окремо відмічатиметься час на перепідключення, коли електроенергія буде відключатися та вмикатися.

Енергетики наголошують, що, хоча обсяг обмежень є дуже великим, це тимчасове рішення, необхідне для запобігання ще більшій катастрофі в енергосистемі. Відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах триватимуть цілодобово, з урахуванням безпекової ситуації Споживачів закликають поставитися до введення ГПВ із розумінням.

Перелік адрес, які внесені до груп відключень електроенергії є за посиланням.

Графіка погодинного відключення електропостачання. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Графіка погодинного відключення електропостачання. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Графіка погодинного відключення електропостачання. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Графіка погодинного відключення електропостачання. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Реакція та дія влади

Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, вони вже працюють над відновленням електроенергії. Ситуація у області під контролем.

«Лікарні, обʼєкти ЖКГ, заклади соціальної сфери — переходять на генератори. Запас пального є. Підсилюємо, де витрати великі. Транспорт по Чернігову — запускаємо більше автобусів. Слідкуйте за оголошеннями міської ради щодо змін руху», — зазначив начальник ОВА.

Також запевнив, що оператори мобільного зв’язку працюють відповідно до заздалегідь напрацьованих алгоритмів для таких екстрених випадків.

Поліція забезпечує посилене чергування в усіх населених пунктах, де відсутнє електропостачання.

Підприємства задіюють альтернативні джерела живлення для роботи обладнання. У місцях, де потужностей буде недостатньо, організують підвезення питної води.

«Ворог підступний. Ситуація як сьогодні — такий розвиток ми не виключали. Всі служби перейшли на формат роботи, який вже відпрацьований. Ситуація також на контролі в Уряді. Залучаємо додаткові ресурси, де це потрібно», — підсумував начальник ОВА.

Нагадаємо, мешканці міста Дніпро бачили в небі дивний спалах перед тим, як почалися перебої з електропостачанням.

Та попри російські атаки на енергетику України блекаутів, катастрофи не буде. Можливі лише обмеження світла. А киянам потрібно перейматися в останню чергу.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на обстріли Росією критичної інфраструктури Україна може влаштувати блекаут у Москві.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie