Через масштабну пожежу на Полтавщині рятувальники евакуювали пасажирів електрички, пошкоджені будинки

На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила площу близько 680 га. Наразі вогонь палає на території приблизно 70 га, де горить суха рослинність та лісова підстилка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У зв'язку з небезпекою пожежі рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотяга сполученням "Полтава-Кобеляки". Також місцевими органами влади були евакуйовані 7 мешканців села Маньківка. Попередньо відомо про пошкодження приватних будинків та споруд, точна кількість яких ще встановлюється.

До гасіння пожежі залучено 411 рятувальників і 67 одиниць техніки.

Нагадаємо, 15 вересня на Полтавщині спалахнула масштабна пожежа.

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