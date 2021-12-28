Через масштабну пожежу на Тернопільщині заблоковано залізничний рух: фото та відео

Через масштабну пожежу на Тернопільщині заблоковано залізничний рух: фото та відео

Оголошено про затримку пасажирського потяга Ворохта - Київ.

У вівторок, 28 грудня у місті Чортків (Тернопільська область) полум’я охопило складське приміщення комбінату хлібопродуктів поблизу залізничного депо.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, пожежа виникла увечері, близько 19:30 на даху площею близько 1300 кв. м.

Рятувальники повідомили, що зробили все можливе, щоб захистити від вогню другу частину складської будівлі та будівлю залізничного депо, розташованого поруч. На допомогу вогнеборцям було направлено пожежний потяг з Тернополя.

“О 20:50 пожежу складської будівлі на території комбінату хлібопродуктів у м. Чортків локалізовано”, - повідомили згодом в ДСНС.

До гасіння було залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки. Жертв та постраждалих під час пожежі не було.

Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) комбінату хлібопродуктів.

Укрзалізниця

У зв’язку з цим рух по станції Чортків було тимчасово припинено. Зокрема, пасажирський поїзд №58 Ворохта — Київ, який прибув на станцію, змушений затриматися

Нагадаємо, раніше у Києві внаслідок пожежі на ринку "Оболонь" згоріли вісім торговельних павільйонів.

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