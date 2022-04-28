Через міст в Одеській області, який двічі обстрілювали окупанти, відновили рух

Через міст в Одеській області, який двічі обстрілювали окупанти, відновили рух

Через міст у Затоці Одеської області, який раніше двічі намагалися зруйнувати окупанти, відновили курсування потягу Ізмаїл-Одеса.

Міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що потяг тимчасово не курсував через пошкодження на мосту, який росіяни обстріляли з повітря.

Про це пише місцеве видання Измаил Сити.

"Потяг "Південна Пальміра" сьогодні йде за попереднім розкладом: відправлення з Одеси буде о 23:28, відповідно завтра відправка до Одеси з Ізмаїлу о 7:00", — зазначив Абрамченко.

Таку інформацію підтвердили і в Одеській залізниці..

Нагадаємо, 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

Вже наступного дня, 27 квітня, о 6:45 армія Російської Федерації знову обстріляла цей міст. На щастя, внаслідок атаки окупантів держави-терористки постраждалих залізничників немає.

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