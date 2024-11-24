Через мобілізацію не вистачає кадрів: у Кривому Розі виникли серйозні проблеми з подачею тепла

У місті не вистачає фахівців, які мають вмикати опалення.

У Кривому Розі серйозні проблеми з подачею тепла. Це сталося через мобілізацію.

Про це повідомляє АТ "Криворізька теплоцентраль".

"Через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії", – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що у Кривому Розі склалася критична ситуація з теплопостачанням. Понад 110 тисяч жителів перебувають без опалення.

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