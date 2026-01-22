ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
29
1 хв

Морози на Харківському напрямку: військовий розкрив головну проблему для оборони

Бійці Сил оборони також фіксують збільшення засобів повітряного нападу противника.

Світлана Несчетна
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Через морози російським загарбникам вдається легше долати річки. Для ворога це є великий плюс, оскількидля них покращується логістика.

Про це в етері «КИЇВ24» розповів підполковник, начальник 11 командного пункту протиповітряної оборони 3-го армійського корпусу Іван Костюк, коментуючи ситуацію на Харківському напрямку.

«Для противника це є великий плюс, тому що для них покращується логістика. Вони можуть доправляти як боєприпаси, так і провізію для виконання завдань. Тобто для нас, можна сказати, це є проблемою. Зрозуміло, що ми з цією проблемою боремося, але маємо те, що маємо, як кажуть», — зазначив він.

Іван Костюк також додава, що бійці Сил оборони фіксують збільшення засобів повітряного нападу противника.

Нагадаємо, новий міністо оборони Михайло Федоров готує «революцію» на полі бою.

