Через начальника ТЦК 17 "мобілізованих" не змогли знайти у військових частинах

Начальник одного з районних ТЦК та СП на Івано-Франківщині вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи військового обліку та фіктивно «мобілізував» 17 осіб. У військових частинах «мобілізованих» не виявилося.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як встановило слідство, посадовець за допомогою власного криптографічного ключа змінював дані в облікових картках військовозобов’язаних.

Зокрема, він оформлював їх нібито залучення до ЗСУ, знімав з обліку та навіть видавав фіктивні направлення до трьох різних військових частин.

«Загалом посадовець так „мобілізував“ 17 осіб. Звісно, всі вони спокійно перебували за місцем проживання, а військові частини підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх підрозділах», — повідомили в ДБР.

Слідство вважає, що у такий спосіб начальник ТЦК хотів штучно покращити звітність щодо мобілізації. Про корисливий мотив таких дій у повідомленні ДБР не йдеться.

Дії посадовця кваліфіковані як несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинена повторно (ч. 3 ст. 362 КК України та ч. 1 ст. 362 КК України). У разі доведення судом вини, йому загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

