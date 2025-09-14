- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 1 хв
Через надзвичайну ситуацію на Київщині "Укрзалізниця" змінює маршрути поїздів
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, що проходять через станцію Боярка, курсують зміненими маршрутами. Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями розкладу.
У “Укрзалізниці” повідомили, що тимчасові зміни пов’язані з безпекою пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнений графік руху буде оприлюднено згодом.
Про це залізничники повідомили у соціальних мережах.
Замість ділянки Здолбунів — Козятин-2 поїзди прямують через Коростень, а в об’їзд ділянки Жмеринка — Фастів-1 — через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
Зокрема:
поїзд №23 Київ — Хелм уже вирушив зміненим маршрутом через Коростень із затримкою. Для її скорочення він буде пришвидшений. Пасажирів зі станції Бердичів перевезе поїзд №31 з подальшою пересадкою;
зміненим маршрутом розвернули також поїзд №139 Київ — Кам’янець-Подільський;
зміни торкнулися поїздів №141/143 Суми, Чернігів — Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків — Львів.
В “Укрзалізниці” закликали пасажирів уважно перевіряти актуальний розклад і попередили, що можливі затримки руху.
Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для подорожей восени: список.