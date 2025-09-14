Через надзвичайну ситуацію на Київщині "Укрзалізниця" змінює маршрути поїздів

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

У “Укрзалізниці” повідомили, що тимчасові зміни пов’язані з безпекою пасажирів та поїзних і локомотивних бригад. Уточнений графік руху буде оприлюднено згодом.

Про це залізничники повідомили у соціальних мережах.

Замість ділянки Здолбунів — Козятин-2 поїзди прямують через Коростень, а в об’їзд ділянки Жмеринка — Фастів-1 — через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

Зокрема:

поїзд №23 Київ — Хелм уже вирушив зміненим маршрутом через Коростень із затримкою. Для її скорочення він буде пришвидшений. Пасажирів зі станції Бердичів перевезе поїзд №31 з подальшою пересадкою;

зміненим маршрутом розвернули також поїзд №139 Київ — Кам’янець-Подільський ;

зміни торкнулися поїздів №141/143 Суми, Чернігів — Рахів та №21/103 Краматорськ, Харків — Львів.

В “Укрзалізниці” закликали пасажирів уважно перевіряти актуальний розклад і попередили, що можливі затримки руху.

