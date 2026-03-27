Через напад собаки дівчинці ампутували ногу: що буде із власницею тварини

В одному із сіл Дніпровського району агресивний собака напав на дитину, яка поверталася зі школи. Внаслідок нападу 13-річна дівчинка зазнала тяжких тілесних ушкоджень та втратила ногу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Трагічна подія сталася ще 4 березня цього року.

Через напад собаки дівчинку у тяжкому стані госпіталізували. Попри надану медичну допомогу, лікарі були змушені ампутувати їй ногу.

«Встановлено, що власниця не забезпечила належного утримання тварини на території домоволодіння, хоча порода собаки потребує підвищених заходів безпеки», — йдеться у повідомленні.

Слідством також встановлено, що раніше собака неодноразово залишав межі подвір’я, створюючи небезпеку для оточуючих.

Власниці собаки повідомлено про підозру, її дії кваліфіковано за ст. 128 КК України (необережне заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження).

