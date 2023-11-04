Через негоду мешканці двох областей залишилися без світла: що відомо

У суботу, 4 листопада, через погіршення погодних умов сталися знеструмлення у деяких областях України. Знеструмлені тисячі споживачів на Хмельниччині та Кіровоградщині.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Зазначається, що через погіршення погоди понад 2 тисячі споживачів у цих областях залишилися без світла. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Крім того, через ворожі обстріли у шести областях України також спостерігаються проблеми зі світлом. Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Також Міненерго повідомило, що один з енергоблоків, який виробляє електроенергію, виведено у короткостроковий ремонт. Він триватиме протягом доби.

Тим часом в ДСНС попередили про негоду. В низці областей 5 листопада очікуються рясні дощі. Місцями можливі й пориви вітру. Українців закликають бути обережними: триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.

Нагадаємо, кілька днів тому в Україні вже вирувала негода. Зокрема, через негоду знеструмлені понад 300 тисяч людей у 14 областях.

Тим часом у Києві буревій не тільки пошкодив сотні дерев. Через негоду зі шквальним вітром у столиці двоє загиблих – це чоловіки віком 65 і 35 років. Крім того, сім мешканців отримали травми й переломи.

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