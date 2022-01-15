Через негоду в Київській області без світла 234 населені пункти, ДТЕК задіяв всі 75 аварійних бригад

Через негоду в Київській області без світла 234 населені пункти, ДТЕК задіяв всі 75 аварійних бригад

Найбільше від негоди постраждали Баришівський, Бориспільський та Вишгородський енерговузли.

В Київській області фахівці ДТЕК відновили електропостачання у понад 350 населених пунктів, знеструмлених через негоду. Задіяно всі 75 аварійних бригад, а також підрядні організації.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

В ДТЕК Київські регіональні електромережі зазначають, що станом на 15 січня без світла лишаються 107 населених пункти повністю та 127 – частково. З початку негоди подачу світла відновили у 162 містах і селах, які були знеструмлені повністю та у 209, що постраждали частково. Всього відремонтували 155 лінії та 3620 трансформаторних підстанцій.

Найбільше від негоди постраждали Баришівський, Бориспільський та Вишгородський енерговузли. Основними причинами аварійних відключень світла є обриви електромереж через падіння на лінії електропередачі гілок та дерев та падіння опор.

"ДТЕК — надійна, відповідальна компанія, яка турбується про своїх клієнтів. Фахівці компанії продовжують ліквідувати наслідки негоди. У ліквідації аварій в регіоні зараз задіяні всі 75 бригад компанії та долучаємо підрядні організації. Ми докладаємо максиму зусиль, щоб в стислі терміни повернути світло в домівки клієнтів" — розповів генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

В компанії повідомляють, що ремонти ускладнені тим, що негода продовжується. Шквальний вітер хитає автопідйомники, що не дає змогу підняти робочу платформу з ремонтниками на потрібну висоту. "Однак бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі і підрядні організації продовжують працювати в цих складних умовах у посиленому режимі, щоб у максимально стислі терміни ліквідувати аварії та повернути світло в будинки людей", - зазначають в компанії.

15 січня на території Київської області зберігаються несприятливі погодні умови. За прогнозами синоптиків очікується пориви вітру до 20 метрів на секунду (І рівень небезпеки, жовтий).