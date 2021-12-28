Через негоду затримуються поїзди "Укрзалізниці": про які напрямки йдеться

Сталося намерзання льоду на пантографах та лініях.
У вівторок, 28 грудня, через погодні умови курсують із затримкою деякі пасажирські та приміські поїзди.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram-каналі.
Через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку півдня та заходу України, а також - зворотно.
Зокрема, щонайменше на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка, а на понад 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка.
Як повідомлялося, раніше через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня-Рахів в Закарпатській області, що призвело до сходження локомотива, затримувалася низка потягів рахівського напрямку.
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