Через негоду затримуються поїзди: "Укрзалізниця" розповіла, який потяг запізниться найбільше

Через наслідки негоди на заході України, у Словаччині та Польщі в дорозі продовжують затримуватися деякі поїзди.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у соціальних мережах.

Так, станом на 21:30 не за графіком прямують:

№961 Мукачево Кошице (+3 год 30 хв);

№41/42 Трускавець — Дніпро (+2 год 42 хв);

№89/90 Перемишль — Київ (+3 год 30 хв);

№45/46 Ужгород — Харків (+2 год 03 хв);

№59/60 Чоп — Київ (+1 год 58 хв);

№21/22 Трускавець — Харків (+1 год 34 хв);

№715/716 Київ — Перемишль (+1 год 14 хв);

№119/120 Львів — Запоріжжя (+57 хв);

№15/16 Рахів — Харків (+43 хв);

№743/744 Львів — Київ (+42 хв);

№233/234 Львів — Покровськ (+24 хв);

№749/750 Київ — Ужгород та №32519/32520 Київ — Відень (+20 хв).

Наразі найбільше запізнюється поїзд №705/706 Перемишль — Київ (+6 год 23 хв). До Києва він прибуде близько 2-ї ночі. На вокзалі пасажирів чекатимуть автобуси, щоб доправити всіх до домівок.

Пасажирів, які мали пересадки в Києві, буде доправлено до місць призначення іншими поїздами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає щоденний рейс з Ужгорода до Кам'янця-Подільського.

Додамо, що "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро. Від 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08.

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