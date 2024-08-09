Через неправильний діагноз прооперували дитину: на Хмельниччині судитимуть хірурга

В одній із лікарень Хмельницької області неповнолітньому пацієнту провели хірургічну операцію, яка, як виявилася, була йому зовсім непотрібна.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

У повідомленні йдеться, що цей випадок стався ще у 2020 році. Тоді до приймального відділення лікарні доставили 11-річного хлопчика зі скаргами на підвищену температуру, загальну слабкість та біль у черевній ділянці справа.

Після первинного огляду лікарем приймального відділення хлопчику був встановлений діагноз гострий апендицит під знаком питання та на подальше лікування направлено у хірургічне відділення.

Завідувач хірургічного відділення підтвердив діагноз після лабораторної діагностики, але не провів додаткову діагностику: ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та гастроскопію. Також він не призначив обов’язкову консультацію педіатра та ЛОРа, а одразу вирішив здійснити оперативне втручання.

Після проведення операції виявилось, що діагноз був неправильним, а оперативне втручання було непотрібне. У дитини був апендикулярний інфільтрат, що лікується шляхом проколів діаметром до 1 см та введенням хірургічних інструментів.

Завідувачу хірургічним відділенням однієї із лікарень на Хмельниччині повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Львові медики видалили 47-річному чоловіку 25-сантиметрову доброякісну пухлину печінки.

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