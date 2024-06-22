Через нічні удари РФ в Україні змінили графіки відключення світла: коли зникне електрика

Обмеження розпочнуться раніше на дві години.

Через нічний потужний удар російської армії по енергооб'єктах у суботу, 22 червня, в Україні змінили графіки, а тому відключення розпочнуться раніше.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 22 червня, обмеження почнуть діяти раніше. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні від 14:00 до 24:00", - наголосили у компанії.

Зазначається, що причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти. Тому графіки довелося змістити, і перенести. Раніше планувалося, що відключення будуть розпочинати о 16:00.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомили, що ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти компанії в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків.

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