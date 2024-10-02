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Через нічну атаку дронів на одному КПП зупинили пропускні операції: деталі 

Через нічну атаку дронів на одному КПП зупинили пропускні операції: деталі 

Пункт пропуску на кордоні.

Подорожувальників просять враховувати ці обставини.

Через нічну атаку дронів в Одеській області до 11:00 призупинені пропускні операції у пункті пропуску "Орлівка", що межує з румунським містом Ісакча.

 Про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби України.

"Наразі в пункті пропуску "Орлівка" здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00 год.", - йдеться у повідомленні. 

Подорожувальників просять враховувати ці обставини. Про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску буде повідомлено додатково, наголосили в митній службі.

Як повідомлялося, вночі проти 2 жовтня в Одеській області пролунали вибухи. Гучно було в Ізмаїлі.

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