Через нічну атаку РФ суттєво затримуються поїзди до різних міст: список рейсів

Поїзд УЗ. / © Associated Press

Станом на ранок вівторка, 23 грудня в Україні затримується низка потягів. Зокрема, приміських.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди» та стало відомо з інформації на офіційному сайті «УЗ».

За даними «Укрзалізниці», станом на 08:41 затримується низка пасажирських регіональних потягів. Деякі рейси затримуються у дорозі на кілька годин.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. Фото: Укрзалізниця.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. Фото: Укрзалізниця.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. / © "Укрзалізниця"

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. / © "Укрзалізниця"

«Укрзалізниця: приміські поїзди» попередила про затримки приміських поїздів на напрямках:

№6408 Ізюм — Харків відправився зі станції Ізюм +1:56 від графіка;

№6418 Ходорів — Івано-Франківськ курсує від станції Букачівці із затримкою 1 год. 20 хв;

№6282 Здолбунів — Шепетівка прямує зі станції Івачків із затримкою 50 хв;

№6356 Ковель — Здолбунів відправився зі станції Голоби на 34 хв пізніше від графіка;

№6724 Ромодан — Полтава-Південна курсує від станції Супрунівка із затримкою 50 хв.

Окрім того, регіональний поїзд №803 Рівне — Львів рушив зі станції Здолбунів на пів години пізніше. Причина затримки — пересадка пасажирів іншого рейсу.

Також потяг №7031/7032 Роток– Київ-Пасажирський прямує від станції Фастів із затримкою 43 хв.

Як повідомлялося, зранку 23 грудня після атаки РФ в регіонах застосовують аварійні відключення світла. Зокрема, графіки не діють у Києві, а також у сусідніх до Хмельниччини областях — Тернопільські, чернівецькій та Житомирській.

