ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1161
Час на прочитання
1 хв

Через нічну атаку РФ суттєво затримуються поїзди до різних міст: список рейсів

Затримка деяких потягів становить кілька годин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Поїзд УЗ.

Поїзд УЗ. / © Associated Press

Станом на ранок вівторка, 23 грудня в Україні затримується низка потягів. Зокрема, приміських.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди» та стало відомо з інформації на офіційному сайті «УЗ».

За даними «Укрзалізниці», станом на 08:41 затримується низка пасажирських регіональних потягів. Деякі рейси затримуються у дорозі на кілька годин.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. Фото: Укрзалізниця.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. Фото: Укрзалізниця.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. Фото: Укрзалізниця.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. Фото: Укрзалізниця.

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. / © "Укрзалізниця"

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. / © "Укрзалізниця"

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. / © "Укрзалізниця"

Затримка потягів «УЗ» 23 грудня. / © "Укрзалізниця"

«Укрзалізниця: приміські поїзди» попередила про затримки приміських поїздів на напрямках:

  • №6408 Ізюм — Харків відправився зі станції Ізюм +1:56 від графіка;

  • №6418 Ходорів — Івано-Франківськ курсує від станції Букачівці із затримкою 1 год. 20 хв;

  • №6282 Здолбунів — Шепетівка прямує зі станції Івачків із затримкою 50 хв;

  • №6356 Ковель — Здолбунів відправився зі станції Голоби на 34 хв пізніше від графіка;

  • №6724 Ромодан — Полтава-Південна курсує від станції Супрунівка із затримкою 50 хв.

Окрім того, регіональний поїзд №803 Рівне — Львів рушив зі станції Здолбунів на пів години пізніше. Причина затримки — пересадка пасажирів іншого рейсу.

Також потяг №7031/7032 Роток– Київ-Пасажирський прямує від станції Фастів із затримкою 43 хв.

Як повідомлялося, зранку 23 грудня після атаки РФ в регіонах застосовують аварійні відключення світла. Зокрема, графіки не діють у Києві, а також у сусідніх до Хмельниччини областях — Тернопільські, чернівецькій та Житомирській.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie