- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1161
- Час на прочитання
- 1 хв
Через нічну атаку РФ суттєво затримуються поїзди до різних міст: список рейсів
Затримка деяких потягів становить кілька годин.
Станом на ранок вівторка, 23 грудня в Україні затримується низка потягів. Зокрема, приміських.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди» та стало відомо з інформації на офіційному сайті «УЗ».
За даними «Укрзалізниці», станом на 08:41 затримується низка пасажирських регіональних потягів. Деякі рейси затримуються у дорозі на кілька годин.
«Укрзалізниця: приміські поїзди» попередила про затримки приміських поїздів на напрямках:
№6408 Ізюм — Харків відправився зі станції Ізюм +1:56 від графіка;
№6418 Ходорів — Івано-Франківськ курсує від станції Букачівці із затримкою 1 год. 20 хв;
№6282 Здолбунів — Шепетівка прямує зі станції Івачків із затримкою 50 хв;
№6356 Ковель — Здолбунів відправився зі станції Голоби на 34 хв пізніше від графіка;
№6724 Ромодан — Полтава-Південна курсує від станції Супрунівка із затримкою 50 хв.
Окрім того, регіональний поїзд №803 Рівне — Львів рушив зі станції Здолбунів на пів години пізніше. Причина затримки — пересадка пасажирів іншого рейсу.
Також потяг №7031/7032 Роток– Київ-Пасажирський прямує від станції Фастів із затримкою 43 хв.
Як повідомлялося, зранку 23 грудня після атаки РФ в регіонах застосовують аварійні відключення світла. Зокрема, графіки не діють у Києві, а також у сусідніх до Хмельниччини областях — Тернопільські, чернівецькій та Житомирській.