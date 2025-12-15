Через нічну атаку РФ суттєво затримується низка поїздів до різних міст: список рейсів

Поїзд УЗ. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Станом на ранок понеділка, 15 грудня в Україні затримується низка потягів. Деякі - на кілька годин. У результаті російського обстрілу на Дніпропетровщині сталися знеструмлення контактної мережі.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються”, - наголосили в компанії.

Зокрема, у дорозі затримуються рейси:

№119 Дніпро — Холм (+3 год);

№120 Холм — Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

Зауважимо, список потягів, що затримуються, можна переглянути на офіційному сайті “УЗ”.

Зазначається, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Зокрема, у напрямку Дніпра та Кривого Рогу:

№6008 Пʼятихатки-Дніпро прямує із затримкою 3 год.;

№6501 Пʼятихатки-Кривий Ріг - 4 год.;

№6010 Пʼятихатки – Дніпро-Головний відправився із затримкою 3 год.;

№6503 Пʼятихатки – Рокувата - атримка від графіка – 2 год. 35 хв.

Канал “Укрзалізниця: приміські поїзди” поінформував, що цієї доби змінюються маршрути приміських рейсів. Так, №6005 та №6018 курсуватиме Дніпро - Пʼятихатки (замість Дніпро Гол. - Пост Списання).

Окрім того, відбуваються затримки приміських рейсів в Одеській області:

№6342/6341 Кароліно-Бугаз-Одеса на разі відправився зі станції Аккаржа із затримкою 50 хв;

№6253 Подільськ-Одеса-Головна відправився зі станції Одеса-Застава 1 із затримкою 33 хв;

№6401 Колосівка-Одеса-Головна - затримка 2 год.

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, надзвичайна ситуація сталася на залізниці. Міжнародні поїзди «УЗ» евакуювали через повідомлення про «замінування». Зокрема, Перемишль-Київ та Київ-Ужгород / Київ-Будапешт.