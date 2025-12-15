- Дата публікації
Через нічну атаку РФ суттєво затримується низка поїздів до різних міст: список рейсів
В регіонах затримуються приміські потяги, а також потяги міжнародного сполучення.
Станом на ранок понеділка, 15 грудня в Україні затримується низка потягів. Деякі - на кілька годин. У результаті російського обстрілу на Дніпропетровщині сталися знеструмлення контактної мережі.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
“Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються”, - наголосили в компанії.
Зокрема, у дорозі затримуються рейси:
№119 Дніпро — Холм (+3 год);
№120 Холм — Дніпро (+3:40);
№75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).
Зауважимо, список потягів, що затримуються, можна переглянути на офіційному сайті “УЗ”.
Зазначається, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Зокрема, у напрямку Дніпра та Кривого Рогу:
№6008 Пʼятихатки-Дніпро прямує із затримкою 3 год.;
№6501 Пʼятихатки-Кривий Ріг - 4 год.;
№6010 Пʼятихатки – Дніпро-Головний відправився із затримкою 3 год.;
№6503 Пʼятихатки – Рокувата - атримка від графіка – 2 год. 35 хв.
Канал “Укрзалізниця: приміські поїзди” поінформував, що цієї доби змінюються маршрути приміських рейсів. Так, №6005 та №6018 курсуватиме Дніпро - Пʼятихатки (замість Дніпро Гол. - Пост Списання).
Окрім того, відбуваються затримки приміських рейсів в Одеській області:
№6342/6341 Кароліно-Бугаз-Одеса на разі відправився зі станції Аккаржа із затримкою 50 хв;
№6253 Подільськ-Одеса-Головна відправився зі станції Одеса-Застава 1 із затримкою 33 хв;
№6401 Колосівка-Одеса-Головна - затримка 2 год.
Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, надзвичайна ситуація сталася на залізниці. Міжнародні поїзди «УЗ» евакуювали через повідомлення про «замінування». Зокрема, Перемишль-Київ та Київ-Ужгород / Київ-Будапешт.