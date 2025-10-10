- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1993
- Час на прочитання
- 1 хв
Через нічну атаку сталися збої в роботі одного з українських банків
Через збій у Sense Bank клієнти можуть мати обмежений доступ до деяких послуг та сервісів.
Нічна атака на Київ 10 жовтня призвела до збоїв у роботі Sense Bank. Команда банку працює над повноцінним відновленням усіх послуг.
Про це повідомили на Facebook-сторінці банку.
«Шановні клієнти Sense Bank, через нічну атаку ворога на Київ постраждала онлайн-інфраструктура одного з наших партнерів, що призвело до збоїв у роботі Sense Bank», — йдеться в заяві.
Команда працює над тим, аби відновити повноцінну роботу всіх послуг. Робиться все можливе, щоби клієнти Sense Bank могли скористатися сервісами та роботою банку якомога швидше.
Нагадаємо, через масовану російську атаку на енергетику України у ніч проти 10 жовтня пів Києва опинилося без електропостачання. Були запроваджені графіки відключення світла. Як повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, енергетики повернули світло вже 270 тис. абонентів у столиці.
Наразі в Києві знеструмлено 2939 об’єктів інфраструктури, а 4474 будинки залишаються без води. Також відсутнє тепло у 136 закладах соціальної сфери, де вже розпочався опалювальний сезон. Міські служби працюють цілодобово над відновленням систем життєзабезпечення.