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Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів

Укрзалізниця. / Фото: Getty Images

На Житомирщині пошкоджено залізничне полотно.

У середу, 30 серпня, в Україні затримується низка поїздів у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу армії РФ у Житомирській області. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Список рейсів:

№54 Перемишль - Київ до 2 годин;
№№743 Дарниця - Львів до 1 години;
№68 Варшава - Київ до 30 хвилин.

В "УЗ" зауважують, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення рухаються за розкладом.

Як повідомлялося, вночі проти 30 серпня під час повітряної тривоги росіяни вдарили дронами по Житомирщині. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

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Дата публікації
Перегляди
954
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