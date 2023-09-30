Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів

У суботу, 30 вересня, в Україні затримується низка поїздів у зв’язку з нічним обстрілом армії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Список рейсів:

351/352 Київ-Пас. — Кишинев +3:00

77/78 Одеса — Ковель +2:44

53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львів +1:26

257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", - йдеться у повідомленні "УЗ".

Як повідомлялося, під час нічної атаки дронів у Вінницькій області сталися "прильоти". Зокрема, у Калинівській громаді.

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