Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів

Рух на ділянках відкритий.
У суботу, 30 вересня, в Україні затримується низка поїздів у зв’язку з нічним обстрілом армії РФ.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Список рейсів:
- 351/352 Київ-Пас. — Кишинев +3:00
- 77/78 Одеса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон — Львів +1:26
- 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41
"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", - йдеться у повідомленні "УЗ".
Як повідомлялося, під час нічної атаки дронів у Вінницькій області сталися "прильоти". Зокрема, у Калинівській громаді.