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Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів

Потяг / Фото: УНІАН

Рух на ділянках відкритий.

У суботу, 30 вересня, в Україні затримується низка поїздів у зв’язку з нічним обстрілом армії РФ. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Список рейсів:

  • 351/352 Київ-Пас. — Кишинев +3:00 
  • 77/78 Одеса — Ковель +2:44 
  • 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57 
  • 109/110 Херсон — Львів +1:26 
  • 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10 
  • 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10 
  • 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45 
  • 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45 
  • 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41

"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", - йдеться у повідомленні "УЗ".

Як повідомлялося, під час нічної атаки дронів у Вінницькій області сталися "прильоти". Зокрема, у Калинівській громаді. 

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Дата публікації
Перегляди
1543
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