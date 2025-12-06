- Дата публікації
Через нічну атаку суттєво затримуються десятки потягів по всій країні: список
Деякі рейси затримуються у дорозі на шість годин.
Вночі проти 6 грудня росіян завдали удару по вузловій залізничній станції у Фастові Київської області. Сталися зміни у графіках та маршрутах, затримуються десятки поїздів по всій Україні.
Про це стало відомо з інформації на сайті “УЗ”.
Станом на 08:35 “Укрзалізниця” повідомило про затримку понад пів сотні поїздів. Деякі з них спізнюються на шість годин. Зокрема, міжнародного сполучення №73/74 Перемишль-Харків-Пас, №89/90 Київ-Пасажирський-Перемишль, №23/24 Київ-Пасажирський-Хелм, №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пасажирський тощо.
Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ вкотре атакувала залізницю. У Київській області запровадили зміни в русі приміських поїздів протягом доби. Низка поїздів не їхатиме за звичними маршрутами. Зокрема, у напрямку Славутича, Житомира і столиці.