Через нічну атаку суттєво затримуються десятки потягів по всій країні: список

Поїзд УЗ. / © Укрзалізниця

Вночі проти 6 грудня росіян завдали удару по вузловій залізничній станції у Фастові Київської області. Сталися зміни у графіках та маршрутах, затримуються десятки поїздів по всій Україні.

Про це стало відомо з інформації на сайті “УЗ”.

Станом на 08:35 “Укрзалізниця” повідомило про затримку понад пів сотні поїздів. Деякі з них спізнюються на шість годин. Зокрема, міжнародного сполучення №73/74 Перемишль-Харків-Пас, №89/90 Київ-Пасажирський-Перемишль, №23/24 Київ-Пасажирський-Хелм, №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пасажирський тощо.

Затримка потягів 6 грудня. / © Укрзалізниця

Затримка потягів 6 грудня. / © Укрзалізниця

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ вкотре атакувала залізницю. У Київській області запровадили зміни в русі приміських поїздів протягом доби. Низка поїздів не їхатиме за звичними маршрутами. Зокрема, у напрямку Славутича, Житомира і столиці.

