ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Через нічну атаку суттєво затримуються десятки потягів по всій країні: список

Деякі рейси затримуються у дорозі на шість годин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Поїзд УЗ.

Поїзд УЗ. / © Укрзалізниця

Вночі проти 6 грудня росіян завдали удару по вузловій залізничній станції у Фастові Київської області. Сталися зміни у графіках та маршрутах, затримуються десятки поїздів по всій Україні.

Про це стало відомо з інформації на сайті “УЗ”.

Станом на 08:35 “Укрзалізниця” повідомило про затримку понад пів сотні поїздів. Деякі з них спізнюються на шість годин. Зокрема, міжнародного сполучення №73/74 Перемишль-Харків-Пас, №89/90 Київ-Пасажирський-Перемишль, №23/24 Київ-Пасажирський-Хелм, №99/100 Бухарест-Норд-Київ-Пасажирський тощо.

Затримка потягів 6 грудня.

Затримка потягів 6 грудня.

Затримка потягів 6 грудня.

Затримка потягів 6 грудня.

Затримка потягів 6 грудня. / © Укрзалізниця

Затримка потягів 6 грудня. / © Укрзалізниця

Затримка потягів 6 грудня. / © Укрзалізниця

Затримка потягів 6 грудня. / © Укрзалізниця

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ вкотре атакувала залізницю. У Київській області запровадили зміни в русі приміських поїздів протягом доби. Низка поїздів не їхатиме за звичними маршрутами. Зокрема, у напрямку Славутича, Житомира і столиці.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie