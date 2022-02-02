Через нічну пожежу у багатоповерхівці Одеси четверо дорослих і дітей отруїлись чадним газом

Через нічну пожежу у багатоповерхівці Одеси четверо дорослих і дітей отруїлись чадним газом

Що стало причиною пожежі, поки невідомо.

Четверо людей, двоє з них діти - отруїлись чадним газом під час нічної пожежі в Одесі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Там спалахнула квартира житлової п`ятиповерхівки. Спочатку димом затягнуло під'їзд хрущовки, лише згодом сусіди помітили: горить оселя на третьому поверсі.

На місце викликали вогнеборців, ті евакуювали сімох пожильців. Чотирьом з них знадобилась допомога медиків – із симптомами отруєння димом людей забрали в лікарню.

Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Слідчі розглядають різні версії- від закорочення до необережного куріння.

«Забрали людей, надихалися, бо це ніч, усі сплять, відпочивають, розслаблений стан і ніхто не чекав, а вогонь поширився вже вище. Хоча і сира погода, але спалах був серйозний. Велике окреме спасибі пожежним службам, приїхало багато бригад», - каже одна із мешканок будинку.

Новини Одеси: під час пожежі у "хрущовці" четверо людей отруїлись чадним газом

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